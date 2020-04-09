Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

Куйбышевский суд Петербурга зарегистрировал иск местного жителя Георгия Образцова, который просит признать незаконным его помещение на карантин по коронавирусной инфекции в пансионат "Заря", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В заявлении указано, что Образцов 21 марта прилетел из Швейцарии в Петербург через Москву. В аэропорту Пулково его никак не обследовали, устных и письменных рекомендаций находиться дома не выдавали. 26 марта Образцов поехал в МФЦ, чтобы заменить заграничный паспорт, и там его задержали сотрудники полиции. После этого мужчину принудительно поместили в пансионат "Заря".

Защита Образцова настаивает, что его не предупредили о требуемых мерах, он не мог ознакомиться с постановлением правительства Петербурга, поскольку находился за рубежом, и имел возможность самоизолироваться дома. Сам он здоров, но адвокаты считают, что его здоровье было подвергнуто опасности из-за содержания рядом с потенциальным зараженными коронавирусом.

Иск подан к управлению Роспотребнадзора по Петербургу. Истец просит суд признать постановление об изоляции в обсерватор незаконным и отменить его.