Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

Начиная со следующей неделе больных коронавирусом петербуржцев будут лечить, в том числе, переливанием плазмы крови переболевших граждан, проинформировал главврач и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто во время пресс-конференции по координации работы стационаров.

Кроме того, в городе на Неве в ежедневном режиме будут функционировать более 20 лабораторий, которые будут выполнять анализы по COVID-19. На данный момент, отметил Шляхто, перед властями стоит задача обеспечить стационары экспресс-тестами. "Чтобы через один-три часа был известен результат", - пояснил медик.

Ранее стало известно, что в Москве коронавирусную инфекцию начали лечить переливанием плазмы крови переболевших.

По состоянию на 9 апреля, в Петербурге COVID-19 обнаружен у 373 человек.