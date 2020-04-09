Метрополитен вложит 1,5 млрд кредитных рублей в покупку новых вагонов

ГУП "Петербургский метрополитен" намерен взять кредит в сумме 1,5 млрд рублей для приобретения новых вагонов. Соответствующий тендер на предоставление кредитной линии появился на портале государственных закупок.

Согласно техническому заданию, открыть кредитную линию унитарное предприятие собирается в период с 2020 по 2024 год. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 1,56 млрд рублей.

Деньги будут вложен в покупку вагонов с асинхронным тяговым приводом.

Конкурсные заявки принимаются вплоть до 24 апреля текущего года, а победителя выберут уже 27 числа.