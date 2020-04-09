Выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию

Молодые люди, заканчивающие в этом году старшую школу, освобождаются от весеннего призыва в армию, уведомил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

"Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, <…> призываться на военную службу весной этого года не будут", - приводит слова военного РИА "Новости".

В свою очередь студентов последних курсов колледжей и техникумов призовут на службу только после сдачи выпускных экзаменов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Петербурге, а также в ряде субъектов РФ, стартовавший 1 апреля призыв решили перенести как минимум на месяц.