18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:55

"Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

фото ЗакС политика "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

Руководитель Башкирии Радий Хабиров, узнав, что медслужащие региональных больниц, испытывая нехватку средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса, стали обращаться за помощью к населению и благотворительным организациям, раскритиковал их, заявив, что бюджет республики вполне способен справиться с подобными проблемами.

"Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов. Это стыдно!" - декламировал Хабиров, которого цитирует "Интерфакс".

Он отметил, что региональный бюджет сформирован таким образом, чтобы всегда была возможность выделить дополнительные средства на медицину.

Отметим, не так давно глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сам обратился к жителям региона с просьбой помочь с покупкой медицинского оборудования для новых больничных отделений, а также снабдить специалистов, живущих в палатах или больничном общежитии, фенами, утюгами, термосами, хлопковой одеждой, резиновой обувью и одноразовой посудой.

На данный момент в регионе зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:30 Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

14:48 Министр здравоохранения Коми подал в отставку после массового заражения жителей коронавирусом

14:27 Володин подтвердил перенос отчета правительства перед Госдумой

14:24 Выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию

14:12 Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу рассказал о планах по поставкам средств индивидуальной защиты

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:03 Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:45 Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:30 Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия в флешмобе о Конституции

14:55 "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

14:48 Министр здравоохранения Коми подал в отставку после массового заражения жителей коронавирусом

14:27 Володин подтвердил перенос отчета правительства перед Госдумой

14:24 Выпускников школ освободили от весеннего призыва в армию

14:12 Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу рассказал о планах по поставкам средств индивидуальной защиты

13:57 Метрополитен вложит 1,5 млрд кредитных рублей в покупку новых вагонов

13:56 В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:06 Задержан экс-начальник скандально известной карельской ИК-9, где избивали зэков

13:03 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:50 Суд над историком Соколовым отложили из-за карантина в "Крестах"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru