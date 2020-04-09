Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

Завод компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" по инициативе гендиректора Сон Кёнгсу передал 18 автомобилей Hyundai Solaris для детских врачей Петербурга, сообщили в Смольном.

По словам губернатора Александра Беглова, автомобили передадут в детские поликлиники всех 18 районов Петербурга. "Они нужны врачам, чтобы добираться к своим маленьким пациентам не на общественном транспорте", - заявил он.

Беглов передал руководству компании благодарственное письмо. Он добавил, что многие компании предлагают посильную помощь в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. "Я очень благодарен нашему бизнес-сообществу. Вместе мы справимся", - сказал Беглов.

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