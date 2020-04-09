18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:42

ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

фото ЗакС политика ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

К 9 апреля ЗАКС.Ру ни один сторонник поправок не прислал ЗАКС.Ру своего разъяснения о поправках в Конституцию в рамках объявленного конкурса о самом аргументированном и понятном рассказе о легитимности и необходимости внесения изменений в Основной закон страны. Предложения написать такие пояснения издание направило более чем 60 сторонникам обновления Конституции. Ответная реакция пока поступила только от технической службы сайта депутата Государственной Думы от "Единой России" Александра Брыксина. В письме утверждается, что в ближайшее время ЗАКС.Ру получит ответ на свое обращение.

Издание продолжает рассылать приглашения поучаствовать в конкурсе. Среди адресатов - главы региональных парламентов, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и юристы.

ЗАКС.Ру обратило их внимание на то, что заключение Конституционного суда о легитимности поправок написано сложным юридическим языком. Если же сторонники изменений надеются на максимальную поддержку от россиян, то им необходимо более понятно и аргументировано объяснить предлагаемые перемены в основном законе. 

В частности, речь идет о поправке об обнулении президентских сроков Владимира Путина и юридической возможности это сделать несмотря на то, что Конституционный суд не позволил провести аналогичную операцию Борису Ельцину в 1998 году. 

За наиболее понятное, аргументированное и доступное для населения разъяснение издание вручит ценный подарок. В конкурсе также могут принять участие все желающие.

Разъяснения принимаются на редакционную почту до 30 апреля, а итоги конкурса будут подведены до дня голосования по поправкам в Конституцию, который пока не определен. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
18:51 Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

18:40 Глава СПЧ: В 122 колониях России шьют 340 тысяч медицинских масок в день

18:13 "Дорогие мои, поймите правильно": Собянин закрыл все столичные кладбища

18:01 Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

17:45 Военный госпиталь для больных COVID-19 в Пушкине будет сдан в середине мая

17:25 Песков назвал инициативой Путина фразу о половцах и печенегах в обращении к россиянам

17:18 Краснодарский "навальнист" намерен судиться с Соловьевым и Симоньян

17:04 Рабочие "Петербургского метрополитена" опасаются, что их оставят без премий за апрель

16:51 Путин предупредил, что "коронавирусные" меры не должны навредить работе "оборонки"

16:25 Заметив за собой слежку, главред "Проекта" обратился за помощью в СК

15:54 Глава московского штаба Навального пожаловался в СК на спикера Мосгордумы из-за распространения коронавируса

15:42 ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

15:30 Детским поликлиникам Петербурга подарят автомобили Hyundai Solaris

15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия во флешмобе о Конституции

14:55 "Это стыдно": Глава Башкирии призвал врачей перестать "побираться" и просить помощи у благотворителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru