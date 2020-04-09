Военный госпиталь для больных COVID-19 в Пушкине будет сдан в середине мая

Многофункциональный медицинский центр в Пушкине, строящийся по приказу Министерства обороны, будет сдан в эксплуатацию 15 мая, информирует "Петербургский дневник".

В военный госпиталь, рассчитанный на 60 койко-мест, будут привозить инфицированных коронавирусом жителей города на Неве и Ленобласти.

Двухэтажный корпус, имеющий форму буквы П, ежедневно возводят 336 строителей; по ночам на стройке трудятся 150 человек. После сдачи медцентр войдёт в состав 442 военного клинического госпиталя, на чьей территории он и дислоцируется. Гражданское население наравне с военными сможет получать там необходимую медпомощь.

Напомним, 26 марта во время заседания правительства глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о том, что руководимое им ведомство намерено до 15 мая построить по всей стране 16 модульных инфекционных центров.