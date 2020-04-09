Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

Василеостровский суд Петербурга оштрафовал Диану Соловьеву на 15 тысяч рублей за нахождение посторонних людей в ее квартире во время ее самоизоляции по коронавирусной инфекции, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Соловьева 3 апреля вернулась в Россию через МАПП Борисоглебск (граница с Норвегией). Она была ознакомлена с постановлением главного государственного врача по Петербургу о необходимости соблюдать самоизоляцию, однако 6 апреля приняла гостей в своей квартире.

В отношении Соловьевой был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).