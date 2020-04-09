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18:01

Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

Василеостровский суд Петербурга оштрафовал Диану Соловьеву на 15 тысяч рублей за нахождение посторонних людей в ее квартире во время ее самоизоляции по коронавирусной инфекции, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Соловьева 3 апреля вернулась в Россию через МАПП Борисоглебск (граница с Норвегией). Она была ознакомлена с постановлением главного государственного врача по Петербургу о необходимости соблюдать самоизоляцию, однако 6 апреля приняла гостей в своей квартире.

В отношении Соловьевой был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

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