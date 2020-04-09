Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина на автомобилях в Москве с 10 апреля

Нарушителей карантина по коронавирусной инфекции, которые передвигаются по Москве на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать уже с 10 апреля, заявил в разговоре с РИА "Новости" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - сказал Собянин.

Это коснется только тех, кто обязан соблюдать карантин официально: это люди, зараженные коронавирусом и лечащиеся на дому, их близкие родственники, те, кто контактировал с заболевшими и те, кто вернулся из-за границ. По словам Собянина, любой их выход из подъезда фиксируется.

Собянин подчеркнул, что после внесения поправок в КоАП и принятия федеральных законов появилась возможность "вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета".

В Москве режим самоизоляции действует с конца марта. Часть людей его обязана соблюдать, остальным москвичам до 65 лет рекомендуется выходить из дома только в крайних случаях – к врачу, в магазин, в аптеку и так далее.