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19:38

Петербургским муниципалам из-за пандемии посоветовали определиться с приоритетными расходами

фото ЗакС политика Петербургским муниципалам из-за пандемии посоветовали определиться с приоритетными расходами

Президиум Совета муниципальных образований Петербурга в четверг, 9 апреля, обсудил на онлайн-конференции работу в условиях пандемии коронавируса и режима повышенной готовности, сообщил ЗАКС.Ру председатель совета Всеволод Беликов.

По его словам, у многих муниципалитетов в настоящее время доходы упали вдвое, а значит необходимо определиться с приоритетными расходами.

- Рекомендации были даны самые простые. Поделить все расходы на три кучки: обязательные выплаты, необязательные расходы и то, что с учетом переходящих остатков можно выполнять в этом году, - рассказал Беликов. - Я говорил о том, что мы не можем выполнить все объемы по благоустройству, это однозначно. Поэтому я сказал, что в такой ситуации в первую очередь нужно закрывать ямочный ремонт. Второе - выделить проекты благоустройства, сроки легитимности которых заканчиваются в этом году и их закрывать. 

Председатель Совета МО полагает, что при необходимости для реализации срочных задач можно использовать бюджетные кредиты. Проекты по благоустройству, которые можно отложить на 2021 год, стоит откладывать, считает Беликов. Также он констатировал, что очевидно муниципалам придется отказаться от многих массовых мероприятий и досуговых программ.

- В любом случае, люди будут убирать дороги, сносить сухостой, ремонтировать ямы, ремонтировать детское оборудование. Будет работать опека и попечительство. Будут действовать все наши программы, будут финансироваться и борьба с наркотиками, и профилактика правонарушений, и военно-патриотическое воспитание - просто они будут сокращены. И по объему, и по финансам, - добавил Беликов.

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