Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом до июля

Горсуд Петербурга продлил срок домашнего ареста дочь бывшего главы северо-западного управления Ростехнадзора Елене Слабиковой до 11 июля, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Слабикова ознакомилась с 188 томами уголовного дела и пока изучает вещественные доказательства по делу о мошенничестве, по которому она проходит. Ей разрешено гулять до 7 часов и разговаривать с тремя близкими людьми.

Ее и ее отца, Григория Слабикова, обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Слабиков покровительствовал нескольким строительным саморегулируемым организациям за материальное вознаграждение, которое выводил через компанию "Норд-Вест Капитал" с 2012 по 2016 год. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей.