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20:55

Путин уволил начальника следственного департамента МВД после ареста его заместителей

фото ЗакС политика Путин уволил начальника следственного департамента МВД после ареста его заместителей

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника следственного департамента МВД Александра Романова, указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ - начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ", - указано в документе.

Случилось это после того, как были арестованы два заместителя Романова: генералы Александр Берюков и Александр Краковский. Их и следователя Александра Брянцева подозревают в злоупотреблениях полномочиями. По версии следствия, они помогли за взятку выйти из СИЗО бизнесмену Альберту Худояну, которого обвиняли в незаконном владении тремя земельными участками общей стоимостью 2 млрд рублей.

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