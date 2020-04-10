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9:29

В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

фото ЗакС политика В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

По итогам марта петербуржцы увеличили потребление интернет-трафика на 15 процентов по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, передает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении новейшую статистику от компаний связи "Ростелеком", МТС и Tele2. Эксперты этих операторов объясняют феномен массовым переходом людей на дистанционные работу и обучение.

Рост отмечается в каждом из субъектов РФ на Северо-Западе. Самый заметный всплеск пользовательской активности произошел в Ленинградской области. Ее жители стали потреблять вдвое больше сетевого контента.

Отметим, что нерабочий период, который объявил в связи с пандемией коронавирусом преиздент и который продлится как минимум до 30 апреля, вступил в силу в конце марта. Владимир Путин призвал всех соотечественников по возможности сидеть дома и не рисковать здоровьем. Впоследствии правила самоизоляции были более конкретно прописаны на уровне регионов.

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9:29 В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

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