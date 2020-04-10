18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:33

Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

фото ЗакС политика Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

Основатель и лидер справедливороссов Сергей Миронов, вопреки всем предписаниям относительно самоизоляции, настаивает на том, что для законодательных собраний в регионах удаленная форма работы депутатов представляет собой нечто недопустимое.

"Личное участие депутатов в принятии парламентских решений должно быть нормой, не знающей исключений. Ни у кого не должно быть возможности под предлогом плохой связи отключать микрофон оппозиции, закрывать рот неугодным. Мы это все уже проходили. Стране нужно, чтобы депутаты говорили правду там, где чиновники ее скрывают, скрывают свои огрехи и ошибки", - аргументировал он свою позицию, процитированную на сайте политика.

Между тем, образцом дисциплинированности и добропорядочности в этом отношении, по его мнению, в настоящее время можно считать его место работы - Государственную думу. В ее стенах, отмечает Миронов, и анализы на коронавирус успевают сдавать, и разговоры ведутся исключительно по делу.

"А если закрепить возможность заочной работы, то есть опасность, что такая временная мера может превратиться в постоянную практику. И тогда не трудно представить ситуацию, когда единороссы скажут оппозиционным фракциям: а зачем вы тут вообще нужны?", - пугает общественность социал-демократ.

Рассуждать на эту тему его побудили известия о том, что в Томской и Оренбургской областях парламенты планируют в ближайшее время голосовать за законопроекты дистанционно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:16 Шевчук хочет увидеть пропагандистов в смертельном бою друг против друга

9:52 "Офигели окончательно": Вишневский не видит оправданий переезду Верховного суда за 26,5 млрд рублей

9:29 В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

9 апреля, 20:55 Путин уволил начальника следственного департамента МВД после ареста его заместителей

9 апреля, 20:24 Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом до июля

9 апреля, 18:51 Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

9 апреля, 17:04 Рабочие "Петербургского метрополитена" опасаются, что их оставят без премий за апрель

9 апреля, 16:25 Заметив за собой слежку, главред "Проекта" обратился за помощью в СК

9 апреля, 15:42 ЗАКС.Ру пока не получил ни одного разъяснения поправок в Конституцию от их сторонников

9 апреля, 15:11 От студентов университета "Синергия" потребовали участия во флешмобе о Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
12:40 Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

12:16 Шевчук хочет увидеть пропагандистов в смертельном бою друг против друга

11:56 Дмитриева просит обеспечить "выездных" медиков личным транспортом и средствами защиты

11:27 Координатор "Весны" подал в суд на Смольный из-за запрета всех публичных мероприятий

11:18 Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

10:45 В России - новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

10:33 Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

9:52 "Офигели окончательно": Вишневский не видит оправданий переезду Верховного суда за 26,5 млрд рублей

9:29 В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

9 апреля, 20:55 Путин уволил начальника следственного департамента МВД после ареста его заместителей

9 апреля, 20:24 Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом до июля

9 апреля, 19:48 На жителя Апатитов завели дело о заражении знакомых коронавирусной инфекцией

9 апреля, 19:38 Муниципал: Петербургским муниципалам из-за пандемии посоветовали определиться с приоритетными расходами

9 апреля, 19:21 Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина на автомобилях в Москве с 10 апреля

9 апреля, 18:51 Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru