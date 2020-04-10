В России - новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России выявили коронавирусную инфекцию у 1786 человек, что является новым рекордом за все время пандемии, передает специальный правительственный сайт "стопкоронавирус.рф".

Как и прежде, тройку регионов с наибольшим приростом больных составили Москва (+350), Подмосковье (+66) и Петербург (+43).

За последние 24 часа стало известно также о 97 выздоровевших и 18 скончавшихся от опасной инфекции россиянах.

Всего к 10 апреля за всю историю пандемии в России известно об 11917 случаев заболевания. Излечиться от заразы удалось 1786 гражданам.