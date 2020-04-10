18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:18

Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

фото ЗакС политика Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

Политолог Глеб Павловский рассказал о том, что его больше всего тревожит и раздражает в продолжающейся пандемии коронавируса на территории России, помимо необеспеченности больниц средствами защиты и растущей динамики заражений. Эксперт замечает, что раскол в обществе стал проходить по опасной "классовой" линии. Это неизбежно приведет к политтехнологическим спекуляциям, предрекает специалист по ним, глядя на то, как мало сочувствия публично выражается в адрес людей, вынужденно застрявших за границей из-за ее временного закрытия.

"Здесь, как говорится, нормальный российский садизм аппарата в отношении своих граждан в ужасных формах. А yавстречу ему идет массовое одобрение: Да, так им и надо. Куда они ездят? Чего они там делают в Таиландах, Штатах, Европе? <...> Это опасная почва для манипуляций новых манипуляторов. Этого я, честно говоря, боюсь, потому что старые ослабели, и в прежней силе они не вернутся", - отметил он в интервью "Эху Москвы".

Подогреваемая агрессивными и злорадными комментариями в соцсетях, предполагает Павловский, тема будет использована "всякой политической сволочью", в том числе в борьбе за "злой" электорат.

Отметим, что после небольшого "тайм-аута" в виде закрытия авиасообщения Россия с 6 апреля стала составлять графики вывоза собственных граждан из-за рубежа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:40 Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

11:56 Дмитриева просит обеспечить "выездных" медиков личным транспортом и средствами защиты

11:27 Координатор "Весны" подал в суд на Смольный из-за запрета всех публичных мероприятий

10:45 В России - новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

9 апреля, 19:48 На жителя Апатитов завели дело о заражении знакомых коронавирусной инфекцией

9 апреля, 19:21 Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина на автомобилях в Москве с 10 апреля

9 апреля, 18:40 Глава СПЧ: В 122 колониях России шьют 340 тысяч медицинских масок в день

9 апреля, 18:13 "Дорогие мои, поймите правильно": Собянин закрыл все столичные кладбища

9 апреля, 18:01 Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

9 апреля, 17:45 Военный госпиталь для больных COVID-19 в Пушкине будет сдан в середине мая


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
12:40 Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

12:16 Шевчук хочет увидеть пропагандистов в смертельном бою друг против друга

11:56 Дмитриева просит обеспечить "выездных" медиков личным транспортом и средствами защиты

11:27 Координатор "Весны" подал в суд на Смольный из-за запрета всех публичных мероприятий

11:18 Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

10:45 В России - новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

10:33 Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

9:52 "Офигели окончательно": Вишневский не видит оправданий переезду Верховного суда за 26,5 млрд рублей

9:29 В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

9 апреля, 20:55 Путин уволил начальника следственного департамента МВД после ареста его заместителей

9 апреля, 20:24 Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом до июля

9 апреля, 19:48 На жителя Апатитов завели дело о заражении знакомых коронавирусной инфекцией

9 апреля, 19:38 Муниципал: Петербургским муниципалам из-за пандемии посоветовали определиться с приоритетными расходами

9 апреля, 19:21 Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина на автомобилях в Москве с 10 апреля

9 апреля, 18:51 Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru