18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:40

Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

фото ЗакС политика Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский стал автором проекта закона об освобождении от арендной платы петербуржцев, которые снимают у города помещения и не могут работать, из-за введенных властями ограничительных мер.

- Я предлагаю именно не брать аренду, а не устраивать ей каникулы или отсрочки, - сообщил ЗАКС.Ру депутат, - Я думаю, что это бы как раз и поддержало малый и средний бизнес, потому что город не очень дешево сдает свои помещения.  

Помимо малого, инициатива Вишневского направлена также на средний бизнес и некоммерческие организации. Освобождать от уплаты аренды он предлагает только на период действия ограничений, вызванных противодействием коронавирусной инфекции COVID-19. 

"Яблочник" направил инициативу на заключение юридического управления Заксобрания и уже готовит новую. Вишневский рассказал, что еще одним законопроектом, который сейчас находится в разработке, он хочет предложить предоставить отсрочку гражданам, которые выкупают арендованные у города помещения. Существующие меры поддержки бизнеса Смольным депутат назвал "скромными".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:56 Дмитриева просит обеспечить "выездных" медиков личным транспортом и средствами защиты

11:27 Координатор "Весны" подал в суд на Смольный из-за запрета всех публичных мероприятий

11:18 Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

10:45 В России - новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

9 апреля, 19:48 На жителя Апатитов завели дело о заражении знакомых коронавирусной инфекцией

9 апреля, 19:21 Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина на автомобилях в Москве с 10 апреля

9 апреля, 18:40 Глава СПЧ: В 122 колониях России шьют 340 тысяч медицинских масок в день

9 апреля, 18:13 "Дорогие мои, поймите правильно": Собянин закрыл все столичные кладбища

9 апреля, 18:01 Суд оштрафовал петербурженку за прием гостей после возвращения из Норвегии

9 апреля, 17:45 Военный госпиталь для больных COVID-19 в Пушкине будет сдан в середине мая


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
12:40 Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

12:16 Шевчук хочет увидеть пропагандистов в смертельном бою друг против друга

11:56 Дмитриева просит обеспечить "выездных" медиков личным транспортом и средствами защиты

11:27 Координатор "Весны" подал в суд на Смольный из-за запрета всех публичных мероприятий

11:18 Павловский о застрявших за границей: Это тема для новой политической сволочи

10:45 В России - новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

10:33 Думские эсеры против того, чтобы региональные депутаты работали удаленно

9:52 "Офигели окончательно": Вишневский не видит оправданий переезду Верховного суда за 26,5 млрд рублей

9:29 В Петербурге потребление интернета за март выросло на 15 процентов

9 апреля, 20:55 Путин уволил начальника следственного департамента МВД после ареста его заместителей

9 апреля, 20:24 Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО оставили под домашним арестом до июля

9 апреля, 19:48 На жителя Апатитов завели дело о заражении знакомых коронавирусной инфекцией

9 апреля, 19:38 Муниципал: Петербургским муниципалам из-за пандемии посоветовали определиться с приоритетными расходами

9 апреля, 19:21 Собянин анонсировал штрафы для нарушителей карантина на автомобилях в Москве с 10 апреля

9 апреля, 18:51 Возведение комплекса зданий ВС РФ в Петербурге обойдется бюджету в 26,5 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru