Вишневский подготовил законопроект об арендной амнистии для пострадавших от борьбы с коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский стал автором проекта закона об освобождении от арендной платы петербуржцев, которые снимают у города помещения и не могут работать, из-за введенных властями ограничительных мер.

- Я предлагаю именно не брать аренду, а не устраивать ей каникулы или отсрочки, - сообщил ЗАКС.Ру депутат, - Я думаю, что это бы как раз и поддержало малый и средний бизнес, потому что город не очень дешево сдает свои помещения.

Помимо малого, инициатива Вишневского направлена также на средний бизнес и некоммерческие организации. Освобождать от уплаты аренды он предлагает только на период действия ограничений, вызванных противодействием коронавирусной инфекции COVID-19.

"Яблочник" направил инициативу на заключение юридического управления Заксобрания и уже готовит новую. Вишневский рассказал, что еще одним законопроектом, который сейчас находится в разработке, он хочет предложить предоставить отсрочку гражданам, которые выкупают арендованные у города помещения. Существующие меры поддержки бизнеса Смольным депутат назвал "скромными".

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