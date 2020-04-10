18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

Беглов внес коррективы в "противовирусные" правила для петербуржцев

фото ЗакС политика Беглов внес коррективы в "противовирусные" правила для петербуржцев

Постановление петербургского правительства, описывающиее меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, подверглось изменениям, которые внес и подписал 10 апреля губернатор Александр Беглов.

Новая редакция постановления позволяет студентам-медикам полноценно проходить практику.

Если раньше в тексте запрет на массовые мероприятия и работу различного рода публичных заведений, включая общепит, был адресован организаторам, то теперь этот пункт дополнен словами о запрете посещения подобных мест для граждан. В прежней редакции ограничения для петербуржцев на посещение досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, спорта, развлекательной и просветительской деятельности, носили рекомендательный характер. 

Действие перечня закрытых на посещение садов и парков продлили до 30 апреля. Прежде этот список действовал до 5 апреля, и до сегодняшнего дня сохранялась неопределенность, в каких именно рекреационных зонах нельзя прогуливаться, не рискуя нарваться на штраф (этот аспект ранее подробно осветил ЗАКС.Ру). Запрещено теперь также на тот же срок посещение кладбищ.

Из документа следует и то, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг будут работать в удаленном режиме. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
17:51 В Петербурге составили 300 протоколов о нарушении карантина

17:12 Муниципал: Мундепы МО "Морские ворота" разнесли продукты семьям Кировского района

17:01 Петербургским врачам пообещали доплатить сверх озвученных Путиным выплат

16:51 Экс-министр здравоохранения Коми пожаловался в полицию на посты о коронавирусе в соцсетях

16:19 СК завершил расследование дела бывшего замминистра культуры Пирумова

15:46 Единороссов упрекнули в попытке присвоить благотворительную акцию в Невском районе

15:20 В Левашово репетировали парад ко Дню Победы

14:53 Суд не стал наказывать женщину, гулявшую в парке на Крестовском острове

14:41 Муниципал: "Слова президента должны быть услышаны всеми": Глава "Лиговки-Ямской" обратился к народу

14:17 Нарышкин призвал россиян использовать самоизоляцию для разговоров с детьми о войне

14:02 Смольный установил размер выплат врачам за борьбу COVID-19

13:58 Шнуров подарил Покровской больнице средства индивидуальной защиты

13:27 Суд приостановил строительство ТРЦ за станцией метро "Пионерская"

13:22 "Петербургский метрополитен" подтвердил, что оставит своих изолировавшихся рабочих без премий за апрель

12:59 Беглов внес коррективы в "противовирусные" правила для петербуржцев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru