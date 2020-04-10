Беглов внес коррективы в "противовирусные" правила для петербуржцев

Постановление петербургского правительства, описывающиее меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, подверглось изменениям, которые внес и подписал 10 апреля губернатор Александр Беглов.

Новая редакция постановления позволяет студентам-медикам полноценно проходить практику.

Если раньше в тексте запрет на массовые мероприятия и работу различного рода публичных заведений, включая общепит, был адресован организаторам, то теперь этот пункт дополнен словами о запрете посещения подобных мест для граждан. В прежней редакции ограничения для петербуржцев на посещение досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, спорта, развлекательной и просветительской деятельности, носили рекомендательный характер.

Действие перечня закрытых на посещение садов и парков продлили до 30 апреля. Прежде этот список действовал до 5 апреля, и до сегодняшнего дня сохранялась неопределенность, в каких именно рекреационных зонах нельзя прогуливаться, не рискуя нарваться на штраф (этот аспект ранее подробно осветил ЗАКС.Ру). Запрещено теперь также на тот же срок посещение кладбищ.

Из документа следует и то, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг будут работать в удаленном режиме.

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