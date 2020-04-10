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13:22

"Петербургский метрополитен" подтвердил, что оставит своих изолировавшихся рабочих без премий за апрель

фото ЗакС политика "Петербургский метрополитен" подтвердил, что оставит своих изолировавшихся рабочих без премий за апрель

ГУП "Петербургский метрополитен" не намерен выплачивать премиальные надбавки своим сотрудникам, отправленным по домам на время нерабочего периода (30 марта - 30 апреля), так как расценивает премии как поощрение за качественно выполненную работу.

"Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя  системами оплаты труда. В соответствии с Положением о премировании, премия выплачивается за фактически отработанное время. Премия - это поощрение за качественно выполненную работу", - заявили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Петербургского метрополитена".

Накануне муниципальный депутат из города Пушкин Сергей Лазарев, работающий в метрополитене слесарем-электриком, сообщил о недовольстве рабочих решением оставить их без премиальных за апрель. По его словам, голые оклады у некоторых сотрудников составляют порядка 19 тысяч рублей, а сам он без учета всех своих ежемесячных надбавок получит меньше половины от привычной зарплаты. Он также рассказал ЗАКС.Ру, что рабочие обсуждали между собой возможность обращения в суд с коллективным иском.

"Сегодня мне пришла зарплата за март. И она на 1400 рублей меньше. Видимо, сделали вычет за один нерабочий день (вторник, 31 марта - прим. ЗАКС.Ру)", - добавил Лазарев.

Напомним, нерабочий период до конца апреля был установлен по указу Владимира Путина в связи с мерами противодействия коронавирусной инфекции.

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