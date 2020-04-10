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13:27

Суд приостановил строительство ТРЦ за станцией метро "Пионерская"

фото ЗакС политика Суд приостановил строительство ТРЦ за станцией метро "Пионерская"

На земельном участке за зданием станции метро "Пионерская" вновь остановлены работы по строительству очередного торгово-развлекательного комплекса, которых на этом оживленном перекрестке построено несколько. Действие разрешения на строительство ТРЦ "Голливуд" приостановили по результатам заседания Куйбышевского районного суда, передает городское издание "Поребрик.Медиа".

Иск к Госстройнадзору в январе подавали около 200 местных жителей, недовольные "уплотниловкой" и считающие свои права как жильцов соседних домов нарушенными.

Отметим, что с 2016 года, когда участок был куплен застройщиком, разрешение на работы ему выдавали уже дважды. Первый такой документ был аннулирован через суд.

До 2010-х годов на "проблемной" территории стоял недостроенный советский кинотеатр.

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