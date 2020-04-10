Нарышкин призвал россиян использовать самоизоляцию для разговоров с детьми о войне

Спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, ныне возглавляющий Российское историческое общество, считает правильным использовать дополнительное свободное время, которое возникло у граждан из-за самоизоляции, для изучения истории Великой Отечественной войны и посвящения в нее детей.

"Главное - подумайте вместе, через какие поистине невероятные испытания прошел наш народ, чтобы завоевать эту великую Победу. Ведь сегодняшние трудности, когда всего-то требуется в условиях так называемой самоизоляции вместе побыть несколько дней в составе семьи, в сравнении с испытаниями военных лет даже трудностями-то нельзя назвать", - приводит ТАСС его слова, сказанные на одном из мероприятий правящей партии.

Нарышкин затронул также интригующую многих в связи с пандемией коронавируса тему предстоящего празднования 75-летия Дня Победы. На то, что потенциально опасные для здоровья участников официальные массовые гуляния могут быть перенесены, он не стал намекать, оставив слушателям простор для интерпретаций.

"Подготовка мероприятий идет по плану, несмотря на все известные негативные обстоятельства. <...> Один из главных смыслов юбилейных торжеств в том, чтобы память о великом подвиге нашего народа передавалась из поколения в поколение", - заключил единоросс.

Отметим, что режим самоизоляции, введенный президентом, действует до 30 апреля. В разных регионах он имеет свои особенности. Наиболее строгие правила установлены в Москве, где обязательство находиться дома распространяется на все возрастные категории граждан.