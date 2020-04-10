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14:02

Смольный установил размер выплат врачам за борьбу COVID-19

фото ЗакС политика Смольный установил размер выплат врачам за борьбу COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подготовил проект постановления о выплатах медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения. Средства могут начисляться за период с 16 марта и "до завершения периода эпидемиологического неблагополучия". Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе.

Для работников скорой помощи выплаты предполагаются в следующем размере: врачам - 41 490,40 рублей, среднему медперсоналу - 20 745,20 рублей, фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи – 10 372,60 рублей, водителям и санитарам по 7 960 рублей.

В подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сотрудники получат аналогичные выплаты: врачи - 41 490,40 рублей, средний персонал - 20 745,20 рублей, младший -  10 372,60 рублей. По такой же схеме будут проводиться начисления сотрудникам учреждений здравоохранения, проводящих лабораторную диагностику COVID-19.

Работникам стационаров полагается более солидная финансовая поддержка: врачи получат по 51 863 рублей, средний персонал по 25 931,50 рублей, младшему персоналу назначат выплаты по 15 558,90 рублей. 

"Выплата к заработной плате выплачивается в составе заработной платы за фактически отработанное время, начиная с 16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку", - говорится в документе. 

В пояснительной записке к постановлению сообщается, что размер выплат определен исходя из данных о среднемесячном доходе в Петербурге за 9 месяцев, который составляет  51 863 рублей. 

Из федерального бюджета на поддержкку медиков Петербурга было выделено 221,4 млн рублей. Предполагается также использование ресурсов регионального бюджета для выплат врачам и другим сотрудникам учреждений здравоохранения.

Проект постановления Смольного о выплатах врачам подготовлен со ссылкой на постановление правительства РФ от 2 апреля. 

Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин предложил установить размеры дополнительных выплат медикам, работающим с "коронавирусными" пациентами, в большем объеме с апреля. Для врачей глава государства предложил 80 тысяч рублей, для среднего персонала - 50 тысяч рублей, для младшего - 25 тысяч рублей.  Эти выплаты предполагается осуществлять из федеральногоо бюджета. 

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