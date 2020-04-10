"Слова президента должны быть услышаны всеми": Глава "Лиговки-Ямской" обратился к народу

Глава муниципального образования "Лиговка-Ямская", единоросс Вадим Войтановский записал видеообращение к жителям округа, в котором призвал их соблюдать режим самоизоляции и слушать Владимира Путина.

"Владимир Путин предлагает ряд мер, направленных на борьбу с распространением опасного вируса и поддержку населения. Слова президента должны быть услышаны всеми без исключения. Мы со своей стороны сделаем все возможное для реализации предлагаемых президентом мер по борьбе с коронавирусом. Очень важно, чтобы в это сложное для страны время мы объединились и преодолели этот непростой период", - заявил Войтановский.

Он пообещал работать быстро и профессионально "во благо жителей" округа. Также в аппарате местного совета МО "Лиговка-Ямская" сообщили об открытии муниципальной "горячей линии" по борьбе с распространением коронавируса. Всех позвонивших по телефонам 909-21-40 и 717-87-44 обещают проконсультировать по вопросам, связанным с инфекцией и введеными ограничениями.

Напомним, ранее Войтановский распорядился приобрести для нужд администрации "Лиговки-Ямской" 2000 пар перчаток, 2000 медицинских масок и антисептические средства.