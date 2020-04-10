Суд не стал наказывать женщину, гулявшую в парке на Крестовском острове

В Петроградском суде не стали рассматривать материалы дела, которые передали полицейские после задержания в Приморском парке Победы на Крестовском острове женщины, передает объединенная пресс-служба судов.

По мнению МВД, петербурженка нарушила правила изоляции, прогуливаясь по парку, однако в суде посчитали иначе: статья, по которой задержали женщину (6.3 КоАП), распространяется только на тех, кто недавно вернулся из-за границы и обязан блюсти карантин.

В случаях, аналогичных инциденту на Крестовском, полицейские должны ограничиваться устными рекомендациями и предупреждениями об опасности пребывания в общественных местах во время пандемии коронавируса.