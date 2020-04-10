В Левашово репетировали парад ко Дню Победы

На аэродроме в поселке Левашово 10 апреля военнослужащие провели масштабную репетицию парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Свидетелем мероприятия оказался корреспондент "Эха Петербурга" Арсений Веснин.

"Интересно, кто нибудь может из участников подать в суд на то, что их подвергают опасности? Пандемия у нас все таки", - напомнил он в Facebook.

Журналист отметил, что многие участники мероприятия не имеют на себе медицинских масок.

Торжества 9 мая по случаю Дня Победы пока не отменены и не перенесены: это касается традиционных военного парада и акции памяти "Бессмертный полк".

10 апреля число инфицированных вирусом COVID-19 перевалило за четыре сотни человек. Режим самоизоляции для россиян введен как минимум до 30 апреля.