Единороссов упрекнули в попытке присвоить благотворительную акцию в Невском районе

Представителей партии "Единая Россия" в Петербурге упрекнули в попытке присвоить акцию фонда "Дар в будущее", который раздал продкутовую помощь в Невском районе, пишет MR7.

9 апреля сотрудники фонда раздали продуктовую помощь 70 семьям социального квартала СУН-16 в Невском районе: многодетным, с детьми-инвалидами, малообеспеченным с инвалидами-родителями. Каждая семья получила по коробке пельменей, те, у кого не было масок – еще и маски.

В тот же день в соцсетях от имени депутата ЗакСа, единоросса Игоря Высоцкого был опубликован пост под названием "Адресная помощь", посвященный этой акции. В нем утверждалось, что помощники депутата Алексей Хаймусов и Анатолий Политов "продолжили оказывать адресную помощь жителям, нуждающимся в социальной поддержке на территории округа".

В комментариях пользователи оставили множество негативных откликов, упрекнув единороссов в попытке присвоить чужую заслугу. Они заявили, что помощники депутата "только посмотрели и фотографировали людей без их согласия". Гендиректор АНО "Дар в будущее" Эдуард Загалов в комментариях подтвердил, что "никого из партии "Единая Россия"" он к участию в акции не приглашал.

"Также хочу сказать, что использование символики нашей организации в своих целях Вы не имеете права, и мы не давали Вам никакого разрешения. Мы настоятельно просим удалить данный видеоролик", - говорится в комментарии Загалова.

Сам Высоцкий заявил, что никто ничего себе не присваивал, и он намерен разобраться в этом вопросе.

"Пока только знаю, что обратились за помощью к моим помощникам — раздать. Это я знаю. А сейчас поднимается шум. Там нужно все делить на 10. Когда помощники по квартирам ходят и дают объявления "чем помочь" — и больше 13 тысяч благодарных отзывов. Что касается акции — никто не присваивал — они совместно провели. Сейчас будем разбираться", - сказал депутат.

Упомянутый в посте Хаймусов сообщил, что они "ни в коем случае не берут лавры организатора" акции и не хотели "ущемить сам фонд". По его словам, помощники депутата участвовали как волонтеры.

"Мы не претендуем на то, что партия организовала мероприятие или депутат Высоцкий, я просто говорил в ролике, что в первой половине дня мы оказывали помощь в раздаче продуктовых наборов жителям квартала. Мы были без символики партии, а после акции мы поехали с коллегой дальше работать по адресной программе помощи ветеранам. И там уже мы надели шарф партии и записали видео", - пояснил Хаймусов.

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