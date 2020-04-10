СК завершил расследование дела бывшего замминистра культуры Пирумова

Следственный комитет объявил об окончании расследованрия по уголовному делу в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Кроме него, по этому делу проходят: председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза.

По версии следствия, Пирумов в 2015 году совместно с экс-директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борисом Мазом создали преступное сообщество, чтобы похитить бюджетные деньги, выделенные на реконструкцию Эрмитажа. Тогда же подконтрольное им ООО "МехСтройТранс" заключило контракт с Эрмитажем на выполнение строительно-монтажных работ в музее. По оценке следствия, обвиняемые похитили более 900 млн рублей, а впоследствии путем многочисленных финансовых операций и иных сделок легализовали 800 млн рублей из них.

Фигуранты дела вину не признали. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.