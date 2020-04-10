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16:51

Экс-министр здравоохранения Коми пожаловался в полицию на посты о коронавирусе в соцсетях

фото ЗакС политика Экс-министр здравоохранения Коми пожаловался в полицию на посты о коронавирусе в соцсетях

Бывший министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин пожаловался в полицию на посты в соцсетях, посвященные новостям о распространении коронавирусной инфекции в регионе, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Об этом рассказала блогер из Сыктывкара Ольга Боровикова. К ней домой приходили полицейские и взяли объяснения по заявлению министра. По ее словам, бывший министр счел, что она "не права в суждениях о том, что он поздно принял меры по коронавирусу".

"В своём заявлении Березин так же написал, что я использую статистику, подрывающую его честь. Но эта статистика официальная, я лишь повторила ее. Мы с полицейскими сравнили мои публикации в соцсетях с официальными пресс-релизами, и стало понятно, что все они соответствуют действительности. Поэтому фейками их признать невозможно", — пояснила Боровикова.

На опрос в полицию ходил и директор издания "7х7" в Коми Павел Андреев. Оказалось, что проверка проводится по десяткам его постов. Так, претензии экс-министра вызвал пост с комментарием, в котором Андреев призывал сидеть дома и не верить государству "даже в больницах".

Березин подал в отставку 9 апреля. Случилось это после того, как в Коми было подтверждено 150 случаев заражения коронавирусом. Регион занимает четвертое место по количеству заболевших после Москвы, Петербурга и Подмосковья.

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