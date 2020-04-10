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17:12

Мундепы МО "Морские ворота" разнесли продукты семьям Кировского района

фото ЗакС политика Мундепы МО "Морские ворота" разнесли продукты семьям Кировского района

Депутаты муниципального совета МО "Морские ворота" Сергей Белый, Ольга Юрьева и Александр Лобановский приняли участие в раздаче продуктовых наборов малоимущим семьям Кировского района, сообщил мундеп Сергей Винниченко.

Депутаты совместно с комплексным центром социального обслуживания населения Кировского района и районным молодежным советом разнесли 40 продуктовых наборов, и направили 200 наборов продуктов быстрого приготовления для поддержки лиц без определенного места жительства.

Они поблагодарили торговый дом "Реалъ" и терминал "Святой Петр" за помощь. Также они сказали "спасибо" жительнице Кировского района Елене Цыганковой, которая тоже помогала в раздаче продуктов.

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