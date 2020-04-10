Дрозденко запретил посещать кладбища Ленобласти для борьбы с коронавирусом

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о запрете на посещение кладбищ в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве Ленобласти.

С 11 апреля будет запрещено посещение кладбищ Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, поселков Рощино, Гончарово, Первомайское, Перово Выборгского района. Исключением будут случаи погребения в присутствии близких родственников. Также главам администраций муниципальных районов настоятельно рекомендовано запретить посещение наиболее крупных кладбищ.

Ранее подобный запрет ввели мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

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