18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Статьи

19:59

Волонтеры Петербурга набирают обороты

С начала работы волонтерские организации в Петербурге, направленные на помощь во время коронавируса, расширили свою деятельность. Сейчас добровольны не только покупают еду для людей 65+, но и собирают продуктовые наборы для многодетных, помогают семьям медиков, проводят юридические консультации и беседы с психологической поддержкой.

66307e0e-65f8-4ed4-8a3a-366faaa3a491.jpg (85 KB)фото благотворительного фонда "Ижоры"

Обеспечение продовольствием

Количество заболевших COVID-19 в Петербурге неуклонно растет. По данным оперативного штаба, за последние сутки в городе подтвердили 35 новых случаев заражения. Всего в Петербурге более 400 заболевших. 

Губернатор Александр Беглов призывает сидеть дома. По его словам, успех в борьбе с болезнью зависит от того, насколько ответственно петербуржцы будут соблюдать режим самоизоляции. Беглов 30 марта подписал изменение в ранее принятое постановление о мерах по борьбе с COVID-19. Согласно документу, горожанам не рекомендуется покидать дома без особой причины. Желательно посещать только ближайший продуктовый магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять домашнее животное. Запрещено покидать свое жилище людям старше 65 лет, кроме тех, кто занимает руководящие посты.  Для покупки продуктов петербуржцы 65+ должны прибегать к помощи близких или волонтеров. Количество последних в городе за прошедшие пару недель с момента введения самоизоляции значительно выросло.

Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала руководитель волонтерского проекта "COVIDарность" Александра Крыленкова, который она запустила 20 марта. По словам Крыленковой, желающих стать добровольцами много, а вот заявки на помощь наоборот сокращаются. 

- Сейчас, в целом, складывается странная ситуация. Людей, которые хотят помогать становится больше, а людей, которым нужна помощь, становится меньше.

В целом, все чаще начинают говорить: "Я надену маску, дойду до магазина, я только до ближайшего, я в перчатках". И прям видна тенденция, что люди стараются сами сходить за продуктами, не обращаясь за помощью, - рассказала глава "COVIDарности".

По ее мнению, это происходит по двум причинам: люди не привыкли просить о помощи и просто устали сидеть дома. 

- Что такое 60-65 лет? Это вполне себе молодые, дееспособные люди, которые живут активной жизнью. И для них совершенно непривычно и непонятно, почему они должны обращаться за помощью. Одно дело, когда в самом начале сидишь в изоляции и не понятно, как передается вирус. Сейчас информации все больше, и люди считают, что они сами могут себя обезопасить. И, конечно, от сидения дома устали, хотя бы до магазина дойти - это уже какая-никакая смена обстановки, - считает Крыленкова.

Она отметила, что "COVIDарность" - децентрализованная организация. Каждый волонтер самостоятельно распространяет в своем доме или округе информацию о том, что готов помочь пожилым людям и сходить вместо них в магазин. Движение выступает как "техническая поддержка" добровольцев, отметила Крыленкова. Она добавила, что часть волонтеров "COVIDарности" также зарегистрированы как участники проекта #МЫВМЕСТЕ. 

Этот проект является всероссийским. Акция стартовала 21 марта. С тех пор в Петербурге движение зарегистрировало около двух тысяч человек, рассказал ЗАКС.Ру заместитель руководителя Центра городских волонтеров Дмитрий Антонов. Он уточнил, что полторы тысячи уже прошли обучение  приступили к работе. Они доставляют продукты и лекарства для людей старше 65 лет, сообщил Антонов. 

По его словам, заявок поступает достаточно - около 400-500 ежедневно. За день волонтеры успевают выполнить все обращения, очень редко добровольцы вынуждены переносить заявку на другой день, рассказал замглавы Центра:

- Единичные заявки могут переброситься на следующий день. И то, они скорее связаны с тем, что, например, они в одном районе, просто волонтер взял себе 10 заявок, и он в один день не успевает сделать и может по договоренности с заявителем перенести их на следующий день. 

В работе #МЫВМЕСТЕ участвуют разные организации: ОНФ, "Волонтеры Победы", "Молодая гвардия" "Единой России" и другие. В пресс-службе молодогвардейцов ЗАКС.Ру рассказали, что ведут и отдельную от федерального проекта работу. Основная деятельность в течение последних трех недель - поставка продуктов для пожилых людей. Также молодежное движение"Единой России" обзванивает ветеранские и другие организации, участники которых лица, попадающие в группу риска коронавируса, чтобы узнать, нужна ли им помощь, сообщили в пресс-службе. Там же заявили, что с прошлой недели организация старается предложить содействие семьям медиков и учителей. По информации "Молодой Гвардии", запрос на помощь растет каждый день. 

- Это ожидаемо, потому что информация о возможности получить волонтерскую помощь активно распространяется как самими волонтерами, так и СМИ, людьми, которым уже оказали такую помощь, - отметили в пресс-службе организации. 

Из-за этого волонтерам приходится работать каждый день с утра до позднего вечера, заявили в "Молодой гвардии". 

Среди тех, кто помогает нуждающимся в период пандемии есть те, кто работает пока только в своем округе. В частности благотворительный фонд "Ижоры" с 31 марта поставляет бесплатные обеды для людей старше 65 лет в Колпино, рассказала ЗАКС.Ру директор фонда Надежда Коковина. 

- Мы начали кормление пенсионеров при поддержке кафе "Старый город". Сразу же мы нашли себе партнера. И сейчас каждый день, кроме, честно скажу, выходных, наши автоволонтеры развозят горячие обеды пенсионерам. Тем, кто 65+, но у нас даже более возрастная категория. Тем, кому нельзя выходить на улицу и  кто соблюдает самоизоляцию. В основном, это люди, которые одиноки, либо их родственники находятся на таком расстоянии, что сейчас не могут оказать помощь, - сообщила Коковина.

Она добавила, что позже фонд начал поставлять и продуктовые наборы для нуждающихся. Большая часть заявок на продукты поступает от многодетных матерей-одиночек, но есть просьбы о помощи и от людей старше 65 лет, уточнила глава фонда. Коковина сообщила, что благотворительная организация была зарегистрирована уже после начала эпидемии и не успела заключить договоры с крупными компаниями. Поэтому организаторы фонда сначала сами приносили продукты для наборов, а затем подключали к этом своих знакомых и других местных жителей, рассказала глава организации.

Сейчас в организации работает 19 волонтеров, сообщила Коковина. По ее словам, есть и еще желающие стать добровольцами. Растет и число тех, кто подает заявки на помощь, отметила глава благотворительной организации. Информацию о предоставляемой помощи фонд распространяет в социальных сетях, рассказала Коковина. Она добавила, что сейчас об организации люди узнают через "сарафанное радио". 

Консультативная поддержка

Волонтерская работа в период пандемии не ограничивается покупкой еды и медикаментов для населения. В частности, "COVIDарность" организовала горячую линию по психологической поддержке населения, рассказала Крыленкова. По ее словам, число обращений за психологической помощью выросло. Сейчас заявки поступают от 20-25 человек в день, уточнила активистка. Она добавила, что больше всего люди обращаются за помощью из-за возрастающей тревожности:

- Тревога, в первую очередь. Тревога перед будущим, страх от происходящего и сложности от нахождения в замкнутом пространстве.

Вопросы по узкой теме, например, психологической поддержке людей с детьми, "COVIDарность" направляет узким специалистам, рассказала Крыленкова. По ее словам, аналогичным образом поступают и с обращениями за юридическим содействием - их передают международной правозащитной группе "Агора". 

Юридическую поддержку петербуржцам оказывает и партия "Справедливая Россия". По словам члена совета регионального отделения Кристины Черемных, чаще всего люди обращаются по проблемам трудового характера. 

- У нас сейчас большой перечень проблем. В первую очередь, это защита трудовых прав и безработица. Сейчас многих людей заставляют писать заявление по собственному желанию об увольнении, либо об отпуске за свой счет. Люди пишут, советуются, как лучше защитить свои права в данной ситуации, стоит ли куда-то жаловаться или лучше молчать. Часть людей обеспокоены, что они вынуждены продолжать работать и не обеспечены никакими средствами защиты, боятся ходить на работу и так далее, - сообщила Черемных. 

Она добавила, что также люди интересуются существующими мерами поддержки во время коронавируса и жалуются на отсутствие необходимой медицинской помощи. В последнем случае речь идет об онкобольных, людях с ограниченными возможностями и другими заболеваниями, уточнила представитель эсеров. Она сообщила, количество обращений за последние дни выросло - сейчас за день партия получает около 30 писем и звонков. 

Юридические консультации "Справедливая Россия" проводила и в онлайн-формате в социальной сети "ВКонтакте". Однако, последние несколько трансляций оборвались по техническим причинам, сейчас партия думает над сменой формата, рассказала Черемных. По ее словам, они намерены записывать видео и выкладывать его в интернет, а не вести прямую трансляцию. 

Другие партии также подключились к волонтерской деятельности. Члены Партии роста участвуют в проекте #МЫВМЕСТЕ, сообщил ЗАКС.Ру глава реготделения политической организации и глава муниципального образования №72 Павел Швец

- У нас в муниципалитете мы волонтерим в рамках #МЫВМЕСТЕ. Я думаю, что это наиболее эффективная сейчас структура, которая создана. Как-то параллелить вообще никакого смысла нет. Проект работает, есть единый телефон, который люди пиарят. Зачем людей вводить в заблуждение другими инициативами?

В этом же федеральном проекте добровольцами стали представители ЛДПР, сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора по идеологии петербургского отделения партии Максим Стецура. Также, по его словам, либерало-демократы поставляют продукты для людей из группы риска, являющихся членами партии. 

- Насколько нам известно, продуктовыми наборами люди обеспечены. У нас ребята работают в разных структурах, муниципалитетах, соцпомощи, в разных районах, и мы наблюдаем картину, что продуктовые наборы есть. Поэтому мы сделали упор больше на наших членах партии, которые находятся в зоне риска, - сказал Стецура. 

Он заявил, что партийные волонтеры уточняют необходимые для людей старшего возраста продукты и привозят именно их. По заявкам же работает и КПРФ, сообщила ЗАКС.Ру руководитель партии в Петербурге Ольга Ходунова. Сейчас коммунистическая молодежь покупает продукты для людей старше 65 лет. 

- Именно по заявкам. Мы не идем по квартирам и не стучимся никуда, потому что мы понимаем, что такой путь неправильный. Только в случае потребности, если к нам обращаются, - рассказала Ходунова. 

Глава "Яблока" в Петербурге Екатерина Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что районные отделения партии собирают средства на помощь медицинским организациям. В частности, Приморское районное отделение готовится отвезти в детский хоспис в Токсово маски и сладости для пациентов, а Василеостровское отделение занялось помощью Покровской больнице. 

По информации депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского, 10 апреля партия привезла в больницу тысячу пар перчаток  и 60 защитных очков. Еще 500 перчаток и тысячу масок "яблочники" передадут в 16-ый родильный дом, сообщил Вишневский. 

О том, как бизнес и политические силы обеспечивают медицинских работников горячим питанием, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми вещами, ЗАКС.Ру писал ранее

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:54 Суд отказался ужесточить административный надзор активистке "Другой России" Шалиной

20:15 Собянин анонсировал введение в Москве пропускного режима

19:59 Волонтеры Петербурга набирают обороты

19:55 Наказанный за прогулку с сыном на площадке петербуржец обжаловал свой штраф

19:30 ФССП предлагает на полгода прекратить взыскивать долги с граждан

19:07 Муниципал: В МО "Остров Декабристов" отменили закупку к празднованию Дня Победы

18:59 Дрозденко запретил посещать кладбища Ленобласти для борьбы с коронавирусом

18:29 Более 22 тысяч компаний в Петербурге хотят возобновить работу

17:51 В Петербурге составили 300 протоколов о нарушении карантина

17:12 Муниципал: Мундепы МО "Морские ворота" разнесли продукты семьям Кировского района

17:01 Петербургским врачам пообещали доплатить сверх озвученных Путиным выплат

16:51 Экс-министр здравоохранения Коми пожаловался в полицию на посты о коронавирусе в соцсетях

16:19 СК завершил расследование дела бывшего замминистра культуры Пирумова

15:46 Единороссов упрекнули в попытке присвоить благотворительную акцию в Невском районе

15:20 В Левашово репетировали парад ко Дню Победы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru