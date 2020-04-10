Волонтеры Петербурга набирают обороты

С начала работы волонтерские организации в Петербурге, направленные на помощь во время коронавируса, расширили свою деятельность. Сейчас добровольны не только покупают еду для людей 65+, но и собирают продуктовые наборы для многодетных, помогают семьям медиков, проводят юридические консультации и беседы с психологической поддержкой.

фото благотворительного фонда "Ижоры"

Обеспечение продовольствием

Количество заболевших COVID-19 в Петербурге неуклонно растет. По данным оперативного штаба, за последние сутки в городе подтвердили 35 новых случаев заражения. Всего в Петербурге более 400 заболевших.

Губернатор Александр Беглов призывает сидеть дома. По его словам, успех в борьбе с болезнью зависит от того, насколько ответственно петербуржцы будут соблюдать режим самоизоляции. Беглов 30 марта подписал изменение в ранее принятое постановление о мерах по борьбе с COVID-19. Согласно документу, горожанам не рекомендуется покидать дома без особой причины. Желательно посещать только ближайший продуктовый магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять домашнее животное. Запрещено покидать свое жилище людям старше 65 лет, кроме тех, кто занимает руководящие посты. Для покупки продуктов петербуржцы 65+ должны прибегать к помощи близких или волонтеров. Количество последних в городе за прошедшие пару недель с момента введения самоизоляции значительно выросло.

Об этом в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала руководитель волонтерского проекта "COVIDарность" Александра Крыленкова, который она запустила 20 марта. По словам Крыленковой, желающих стать добровольцами много, а вот заявки на помощь наоборот сокращаются.

- Сейчас, в целом, складывается странная ситуация. Людей, которые хотят помогать становится больше, а людей, которым нужна помощь, становится меньше.

В целом, все чаще начинают говорить: "Я надену маску, дойду до магазина, я только до ближайшего, я в перчатках". И прям видна тенденция, что люди стараются сами сходить за продуктами, не обращаясь за помощью, - рассказала глава "COVIDарности".

По ее мнению, это происходит по двум причинам: люди не привыкли просить о помощи и просто устали сидеть дома.

- Что такое 60-65 лет? Это вполне себе молодые, дееспособные люди, которые живут активной жизнью. И для них совершенно непривычно и непонятно, почему они должны обращаться за помощью. Одно дело, когда в самом начале сидишь в изоляции и не понятно, как передается вирус. Сейчас информации все больше, и люди считают, что они сами могут себя обезопасить. И, конечно, от сидения дома устали, хотя бы до магазина дойти - это уже какая-никакая смена обстановки, - считает Крыленкова.

Она отметила, что "COVIDарность" - децентрализованная организация. Каждый волонтер самостоятельно распространяет в своем доме или округе информацию о том, что готов помочь пожилым людям и сходить вместо них в магазин. Движение выступает как "техническая поддержка" добровольцев, отметила Крыленкова. Она добавила, что часть волонтеров "COVIDарности" также зарегистрированы как участники проекта #МЫВМЕСТЕ.

Этот проект является всероссийским. Акция стартовала 21 марта. С тех пор в Петербурге движение зарегистрировало около двух тысяч человек, рассказал ЗАКС.Ру заместитель руководителя Центра городских волонтеров Дмитрий Антонов. Он уточнил, что полторы тысячи уже прошли обучение приступили к работе. Они доставляют продукты и лекарства для людей старше 65 лет, сообщил Антонов.

По его словам, заявок поступает достаточно - около 400-500 ежедневно. За день волонтеры успевают выполнить все обращения, очень редко добровольцы вынуждены переносить заявку на другой день, рассказал замглавы Центра:

- Единичные заявки могут переброситься на следующий день. И то, они скорее связаны с тем, что, например, они в одном районе, просто волонтер взял себе 10 заявок, и он в один день не успевает сделать и может по договоренности с заявителем перенести их на следующий день.

В работе #МЫВМЕСТЕ участвуют разные организации: ОНФ, "Волонтеры Победы", "Молодая гвардия" "Единой России" и другие. В пресс-службе молодогвардейцов ЗАКС.Ру рассказали, что ведут и отдельную от федерального проекта работу. Основная деятельность в течение последних трех недель - поставка продуктов для пожилых людей. Также молодежное движение"Единой России" обзванивает ветеранские и другие организации, участники которых лица, попадающие в группу риска коронавируса, чтобы узнать, нужна ли им помощь, сообщили в пресс-службе. Там же заявили, что с прошлой недели организация старается предложить содействие семьям медиков и учителей. По информации "Молодой Гвардии", запрос на помощь растет каждый день.

- Это ожидаемо, потому что информация о возможности получить волонтерскую помощь активно распространяется как самими волонтерами, так и СМИ, людьми, которым уже оказали такую помощь, - отметили в пресс-службе организации.

Из-за этого волонтерам приходится работать каждый день с утра до позднего вечера, заявили в "Молодой гвардии".

Среди тех, кто помогает нуждающимся в период пандемии есть те, кто работает пока только в своем округе. В частности благотворительный фонд "Ижоры" с 31 марта поставляет бесплатные обеды для людей старше 65 лет в Колпино, рассказала ЗАКС.Ру директор фонда Надежда Коковина.

- Мы начали кормление пенсионеров при поддержке кафе "Старый город". Сразу же мы нашли себе партнера. И сейчас каждый день, кроме, честно скажу, выходных, наши автоволонтеры развозят горячие обеды пенсионерам. Тем, кто 65+, но у нас даже более возрастная категория. Тем, кому нельзя выходить на улицу и кто соблюдает самоизоляцию. В основном, это люди, которые одиноки, либо их родственники находятся на таком расстоянии, что сейчас не могут оказать помощь, - сообщила Коковина.

Она добавила, что позже фонд начал поставлять и продуктовые наборы для нуждающихся. Большая часть заявок на продукты поступает от многодетных матерей-одиночек, но есть просьбы о помощи и от людей старше 65 лет, уточнила глава фонда. Коковина сообщила, что благотворительная организация была зарегистрирована уже после начала эпидемии и не успела заключить договоры с крупными компаниями. Поэтому организаторы фонда сначала сами приносили продукты для наборов, а затем подключали к этом своих знакомых и других местных жителей, рассказала глава организации.

Сейчас в организации работает 19 волонтеров, сообщила Коковина. По ее словам, есть и еще желающие стать добровольцами. Растет и число тех, кто подает заявки на помощь, отметила глава благотворительной организации. Информацию о предоставляемой помощи фонд распространяет в социальных сетях, рассказала Коковина. Она добавила, что сейчас об организации люди узнают через "сарафанное радио".

Консультативная поддержка

Волонтерская работа в период пандемии не ограничивается покупкой еды и медикаментов для населения. В частности, "COVIDарность" организовала горячую линию по психологической поддержке населения, рассказала Крыленкова. По ее словам, число обращений за психологической помощью выросло. Сейчас заявки поступают от 20-25 человек в день, уточнила активистка. Она добавила, что больше всего люди обращаются за помощью из-за возрастающей тревожности:

- Тревога, в первую очередь. Тревога перед будущим, страх от происходящего и сложности от нахождения в замкнутом пространстве.

Вопросы по узкой теме, например, психологической поддержке людей с детьми, "COVIDарность" направляет узким специалистам, рассказала Крыленкова. По ее словам, аналогичным образом поступают и с обращениями за юридическим содействием - их передают международной правозащитной группе "Агора".

Юридическую поддержку петербуржцам оказывает и партия "Справедливая Россия". По словам члена совета регионального отделения Кристины Черемных, чаще всего люди обращаются по проблемам трудового характера.

- У нас сейчас большой перечень проблем. В первую очередь, это защита трудовых прав и безработица. Сейчас многих людей заставляют писать заявление по собственному желанию об увольнении, либо об отпуске за свой счет. Люди пишут, советуются, как лучше защитить свои права в данной ситуации, стоит ли куда-то жаловаться или лучше молчать. Часть людей обеспокоены, что они вынуждены продолжать работать и не обеспечены никакими средствами защиты, боятся ходить на работу и так далее, - сообщила Черемных.

Она добавила, что также люди интересуются существующими мерами поддержки во время коронавируса и жалуются на отсутствие необходимой медицинской помощи. В последнем случае речь идет об онкобольных, людях с ограниченными возможностями и другими заболеваниями, уточнила представитель эсеров. Она сообщила, количество обращений за последние дни выросло - сейчас за день партия получает около 30 писем и звонков.

Юридические консультации "Справедливая Россия" проводила и в онлайн-формате в социальной сети "ВКонтакте". Однако, последние несколько трансляций оборвались по техническим причинам, сейчас партия думает над сменой формата, рассказала Черемных. По ее словам, они намерены записывать видео и выкладывать его в интернет, а не вести прямую трансляцию.

Другие партии также подключились к волонтерской деятельности. Члены Партии роста участвуют в проекте #МЫВМЕСТЕ, сообщил ЗАКС.Ру глава реготделения политической организации и глава муниципального образования №72 Павел Швец:

- У нас в муниципалитете мы волонтерим в рамках #МЫВМЕСТЕ. Я думаю, что это наиболее эффективная сейчас структура, которая создана. Как-то параллелить вообще никакого смысла нет. Проект работает, есть единый телефон, который люди пиарят. Зачем людей вводить в заблуждение другими инициативами?

В этом же федеральном проекте добровольцами стали представители ЛДПР, сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора по идеологии петербургского отделения партии Максим Стецура. Также, по его словам, либерало-демократы поставляют продукты для людей из группы риска, являющихся членами партии.

- Насколько нам известно, продуктовыми наборами люди обеспечены. У нас ребята работают в разных структурах, муниципалитетах, соцпомощи, в разных районах, и мы наблюдаем картину, что продуктовые наборы есть. Поэтому мы сделали упор больше на наших членах партии, которые находятся в зоне риска, - сказал Стецура.

Он заявил, что партийные волонтеры уточняют необходимые для людей старшего возраста продукты и привозят именно их. По заявкам же работает и КПРФ, сообщила ЗАКС.Ру руководитель партии в Петербурге Ольга Ходунова. Сейчас коммунистическая молодежь покупает продукты для людей старше 65 лет.

- Именно по заявкам. Мы не идем по квартирам и не стучимся никуда, потому что мы понимаем, что такой путь неправильный. Только в случае потребности, если к нам обращаются, - рассказала Ходунова.

Глава "Яблока" в Петербурге Екатерина Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что районные отделения партии собирают средства на помощь медицинским организациям. В частности, Приморское районное отделение готовится отвезти в детский хоспис в Токсово маски и сладости для пациентов, а Василеостровское отделение занялось помощью Покровской больнице.

По информации депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского, 10 апреля партия привезла в больницу тысячу пар перчаток и 60 защитных очков. Еще 500 перчаток и тысячу масок "яблочники" передадут в 16-ый родильный дом, сообщил Вишневский.

О том, как бизнес и политические силы обеспечивают медицинских работников горячим питанием, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми вещами, ЗАКС.Ру писал ранее.

София Саттарова

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