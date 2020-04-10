Собянин анонсировал введение в Москве пропускного режима

В Москве с 13 апреля власти начнут вводить пропускной режим в рамках ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала ТВЦ. По его словам, сначала пропуска введут для поездок на работу, затем – для поездок в других целях, а если понадобится, то и для передвижения внутри района. Он подчеркнул, что мэрия оставляет за собой право проверять достоверность сведений, которые граждане будут сообщать для получения пропусков.

Собянин назвал введение пропусков неизбежными ограничениями и неудобствами, но, по его словам, "выбора нет". Он посетовал на то, что не все москвичи соблюдают установленные ограничения, а ситуация с распространением коронавируса в столице ухудшается.

"Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300. Большая часть пациентов поступает еще до того, как был установлен лабораторный диагноз "коронавирус"", - пояснил Собянин.

По словам Собянина, необходимость выдерживать двухнедельный карантин затронула 300 тысяч москвичей. Всего в России зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, подавляющее большинство – в столице.