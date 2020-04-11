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10:25

Петербуржцы вышли на весенние "метропикеты" с политическими требованиями

фото ЗакС политика Петербуржцы вышли на весенние "метропикеты" с политическими требованиями

Начавшаяся прошлой осенью традиция проводить одиночные акции политического протеста у станций петербургского метрополитена по пятницам продолжается, несмотря на пандемию коронавируса и связанную с ней временную самоизоляцию значительного числа горожан.

Накануне, 10 апреля, активисты сменяли друг друга с плакатами как минимум у двух станций: "Горьковской" и "Приморской". Помимо традиционного требования отпустить политзаключенных с указанием имен (в этот список вошел преследуемый по "педофильской" статье карельский историк Юрий Дмитриев), участники выступали против поправок в Конституцию и конкретно той, которая позволяет президенту Владимиру Путину обнулить свои предыдущие сроки правления и баллотироваться вновь и вновь.

В отличие от эксцессов прошлого месяца, когда пикеты приводили к грубым задержаниям и штрафам, на этот раз полиция не мешала манифестантам доносить свою точку зрения до прохожих.

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Фотографии: Telegram-канал "Метропикет СПб"

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