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12:28

Белковский объяснил, почему Путин уклоняется от поддержки бизнеса

фото ЗакС политика Белковский объяснил, почему Путин уклоняется от поддержки бизнеса

Отсутствие государственных по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии и вынужденного закрытия общественных пространств, которое, по прогнозам многих экономистов приведет к разорению многих предприятий, прокомментировал политолог Станислав Белковский. Президент Владимир Путин, уверяет он, не выделит никаких компенсаций и в дальнейшем. При этом в основе выбранной президентом линии, утверждает эксперт, лежит не алчность или объективная нехватка средств в накопительных фондах, а его специфические принципиальные убеждения

"В его понимании малый и средний бизнес не имеют существенного значения для экономики. Налогоплательщики, в понимании Путина, это "Газпром", "Роснефть" и так далее - крупные стратегические системообразующие предприятия, вплоть до букмекерской конторы "Фонбет". И вот государство получает деньги от этих стратегических предприятий и кормит народ. Больше народ никто не кормит. То есть, понятие "налогоплательщики" у нас не евроатлантическое, а ровно обратное", - рассудил он в интервью телеканалу RTVi.

Кроме того, отмечает Белковский, Путин совершенно не боится потерять электоральную поддержку населения, давая кафе, парикмахерским, гостиницам разориться, поскольку основная масса россиян для президента - зависимые от бюджета "нахлебники". 57 процентов поддержки вместо 75 процентов, по мнению Белковского, главу государства тоже вполне устроят на выборах.

"Кроме того, скоро эпидемия сойдет и будет побеждена, и Путин скажет - "Ну я же победил коронавирус!". А малый бизнес - он на то и бизнес, чтобы начинать с нуля", - воспроизвел политолог предполагаемый ход мысли президента.

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