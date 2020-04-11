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Муниципал

13:20

Мундеп Веремейчик просит у правительства экономической помощи для бизнеса и граждан

фото ЗакС политика Мундеп Веремейчик просит у правительства экономической помощи для бизнеса и граждан

Депутат-коммунист из совета МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик записал видеообращение к федеральному правительству и лично его председателю Михаилу Мишустину с развернутой просьбой о комплексной помощи, в которой нуждаются граждане и предприятия малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса и массового обеднения. Меры поддержки, предложенные государством на сегодняшний день, для него "явно недостаточны и даже ничтожны".

Для бизнеса Веремейчик просит ввести налоговые "каникулы" на весь второй квартал 2020 года, предоставить бесплатную аренду государственных и муниципальных помещений и выдать беспроцентные кредиты на 2-3 кварталы, чтобы была возможность "остаться на плаву".

"Создать условия для производства остро необходимых средств индивидуальной защиты - масок, респираторов, перчаток, антисептиков для рук. Исключить НДС и другие налоги не связанные с затратами на производство", - просит муниципал.

Рядовые граждане, уверен Веремейчик, нуждаются в выплатах примерно по 55 тысяч рублей на каждого, и не позднее июня. Для этого придется, по его прикидкам, потратить 5 процентов ВВП, или 5,5 трлн рублей, однако деньги для этого, уверяет он, есть, и назывет сумму 18 трлн рублей, содержащихся в накопительных фондах.

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