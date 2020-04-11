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Муниципал

14:08

К главе Красногвардейского района впервые обратились депутаты всех пяти МО

фото ЗакС политика К главе Красногвардейского района впервые обратились депутаты всех пяти МО

15 муниципальных депутатов, представляющих советы всех пяти округов на территории Красногвардейского района, направили письменное обращение к главе районной администрации Евгению Разумишкину. В письме они просят предоставить программу благоустройства территории на весь нынешний год.

Предваряя перечень конкретных вопросов, они напоминают, что на февральском отчете главы, где не присутствовал сам Разумишкин, его заместитель анонсировал сумму 500 млн рублей, которая должна будет потрачена на благоустройство района.

Мундепов интересует, в частности, работы в Ладожском парке, реконструкция Ржевской площади, а также судьба жилых кварталов в Новой Охте, где должны появиться большая школа и парк. Задают деятели местного самоуправления и вопросы более общего характера: повлияла ли пандемия коронавируса на адресную программу и не просил ли комитет по финансам в связи с этим урезать расходы на благоустройство района.

"Полагаем, что в нынешних условиях необходимо постоянно координировать действия районной администрации и муниципалитетов, в том числе в области благоустройства, уборке и дезинфекции территории района,  для чего  предлагаем включить депутатов: Кунина Василия Евгеньевича,  Виноградова Владимира Юрьевича,  от муниципальных советов Красногвардейского района в Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Красногвардейском  районе", - говорится в обращении.

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