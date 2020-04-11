Кириллов: Перенос Евро-2020 не отразится на уровне подготовки города к турниру

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов успокоил общественность, высказавшись относительно предстоящего футбольного чемпионата Европы, перенесенного на следующий год в связи с пандемией коронавируса. По его уверению, несмотря на дополнительный запас времени на подготовку, расслабляться никто из организаторов не собирается.

"Перенос турнира на следующий год не окажет какого-либо влияния на качество и эффективность подготовки к нему". - цитирует его слова ТАСС.

Аргументировал он свою позицию тем, что на сегодняшний день "все обязательства перед УЕФА были фактически доведены до завершающей стадии". К обязательствам, в частности, относятся готовность городской среды и комплекс мер по безопасности.

"Все эти меры носят не сиюминутный характер и будут в полном объеме применимы в 2021 году", - подчеркнул чиновник.

Точное расписание игр Евро-2020, перенесенного на год вперед, станет известно в конце апреля. Петербург примет четыре игры: три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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