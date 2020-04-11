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15:50

На всех въездах в Москву начали работать наряды ГИБДД

фото ЗакС политика На всех въездах в Москву начали работать наряды ГИБДД

Спустя день после анонсированного столичным мэром Сергеем Собяниным пропускного режима в городе резко увеличилось число дорожных полицейских. На каждом въезде в Москву дежурит по группе сотрудников ГИБДД, которые интересуются у водителей целью поездки. Об этом пишет ТАСС.

"В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Как сообщает "Интерфакс", 11 апреля в столице также увеличили количество патрулей Росгвардии.

Пропускной режим в связи с прогрессирующей пандемией коронавируса (в день заражается около 500 москвичей) начнет действовать с 13 апреля.

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