В Пушкине реставрируют старинную деревянную дачу Синевой

В центре Пушкина ведутся активные работы по восстановлению деревянной дачи Синевой (в XIX веке - дача Дерикера), которую в дальнейшем приспособят под гостиницу, рассчитанную на восемь номеров, сообщает строительное издание "Канонер".

Внешний вид объекта культурного значения регионального значения должен будет в конечном счете сохраниться. В планах подрядчика - укрепление стен и замена прогнивших элементов сооружения. Внутри ожидается перепланировка. Кроме того, объект лишится флигеля-пристройки. Заказчик реставрации - ООО "Дерикер".

В советское время здание частной дачи, построенное в 1875 году, стали использовать как детский дом, а впоследствии - как дом отдыха ученых.