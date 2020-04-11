Макаров пообщался с петербуржцами в качестве волонтера "горячей линии"

Спикер Законодательного собрания Петербурга и глава регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров 11 апреля примерил на себя роль волонтера в партийном центре по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Депутат отвечал на звонки от граждан, обратившихся на "горячую линию" центра.

По словам Макарова, основная часть жалоб касалась обеспечения продуктами и медикаментами. Спикер пообещал оказать помощь каждому обратившемуся.

"Наша общая задача - относиться к людям, которым необходима помощь, с милосердием, заботой, уважением. Это всегда было главной чертой ленинградского характера. Конечно, больше всего сейчас в поддержке нуждаются люди старшего поколения, которым мы уделяем особое внимание и оказываем всю необходимую поддержку", - цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа.

Глава петербургского парламента также принял участие во флешмобе "Спасибо врачам".

Волонтерский центр "Единой России" начал работу в Петербурге 23 марта. ЗАКС.Ру ранее рассказывал, как развиваются волонтерские движения в Петербурге в связи с эпидемией коронавируса. О помощи гражданам также поведали представители "Справедливой России", Партии роста, КПРФ, "Яблока" и ЛДПР.

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