Вишневский зовет МВД на помощь самоизолировавшимся пенсионерам

Лидеру "Яблока" в петербургском парламенте Борису Вишневскому пришла в голову идея о том, как можно использовать силы правопорядка в условиях пандемии коронавируса и всеобщей самоизоляции, а также отсутствия массовых мероприятий, требующих их участия. Учитывая то, что выйти на улицу для пожилых людей все чаще становится опасным и подсудным делом, он предлагает задействовать полицейских в деле обеспечения пенсионеров лекарствами и продуктами. Для Вишневского это более полезная полицейская функция, чем "ловля" стариков на улице и предъявление им крупных штрафов.

"Взаимодействовать с социальными службами. Содействовать волонтерам. Увидев стариков на улице, не хватать и штрафовать, а предложить помощь. Кстати, это полностью соответствует предназначению полиции, описанному в ФЗ "О полиции": полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан", - отметил политик в своем Telegram-канале.

Депутат собирается оформить и направить соответствующее обращение начальнику петербургского главка МВД Роману Плугину 13 апреля.

Отметим, что как минимум до 30 апреля петербуржцам старше 65 лет запрещено выходить из дома дальше, чем ближайшие магазин, аптека или медучреждение. Эта категория граждан считается наиболее уязвимой в условиях пандемии коронафирусной инфекции, которой ежедневно заражаются десятки горожан.

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