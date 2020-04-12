Патриарх Кирилл закрыл столичные храмы от прихожан: среди клира обнаружен COVID-19

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл повелел закрыть для прихожан доступ ко всем столичным и подмосковным храмам с 13 по 19 апреля ввиду угрозы массового распространения коронавируса, уведомляется на сайте патриархата.

"Совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо", - указал владыка.

Данное решение в РПЦ приняли после ознакомления со соответствующим предписанием главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

Напомним, 9 апреля стало известно, что как минимум у 8 священнослужителей Московской епархии обнаружили COVID-19.

Ранее патриарх утвердил официальную молитву от коронавируса.