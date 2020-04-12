РИА "ФАН" нажаловалось в различные инстанции на главу "Альянса врачей" Васильеву

РИА "Федеральное агентство новостей", входящее в медиагруппу "Патриот", главой попечительского совета которой является предприниматель Евгений Пригожин, подало 5 жалоб в полицию на лидера общественной организации "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, передает "МБХ медиа". О заявлениях женщине рассказал её участковый.

По словам полицейского, РИА "ФАН" пришлись не по нраву видеозаписи, в которых Васильева сообщает о нехватке средств индивидуальной защиты у врачей. Участковый попросил её прийти в участок и написать объяснение, однако женщина категорически отказалась.

Жалобы, добавила Васильева, поступили и в другие инстанции.

"Они написали на меня всюду - в Следственный комитет, в прокуратуру, в МВД", - отметила она.

Ранее Васильеву и других членов "Альянса врачей" задержали в Новгородской области якобы за нарушение режима самоизоляции: общественники везли гуманитарную помощь врачам больницы в Окуловке. Правоохранители более 12 часов продержали Васильеву в отделе полиции, после чего оштрафовали на 1600 рублей за неповиновение представителям власти.