Красноярская полиция возбудила уголовное дело об избиении провокаторов на лекции Светова

В Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело об избиении двух граждан на прошлогодней лекции либертарианца Михаила Светова (ст. 112 УК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), рассказал в беседе с "МБХ медиа" член ЛПР Станислав Рудковский.

Он уточнил, что узнал об этом, когда его вызвали на допрос в местный Следком. Рудковский проходит в статусе свидетеля.

"По сути, я просто прокомментировал, что не знаком с мужчинами, устроившими провокацию, видел их в первый раз, а людей, которые вывели их из зала, я не запомнил. Несколько раз мне настойчиво задали вопрос, при каких обстоятельствах я познакомился с Михаилом Световым, кто я вообще такой и что такое Либертарианская партия. Это я отказался комментировать, потому что это не имеет отношения к делу", - поделился Рудковский.

Красноярская лекция Светова состоялась 17 октября 2019 года. В какой-то момент неизвестный мужчина вышел на сцену и задал публике вопрос: "Почему либертарианцы поддерживают каннибализм?". Вместо ответа другой мужчина, также присутствовавший в зале, начал орать, что на мероприятии собрались одни каннибалы. После этого нарушителей спокойствия вывели из зала.