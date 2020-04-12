Голикова: Следующая неделя может стать решающей для распространения COVID-19 в России

Курирующая социальную политику зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что на грядущей неделе будет понятно, преодолела ли Россия пик заболеваемости COVID-19 или нет.

"14-16 апреля, они могут быть для нас неким критерием - выходим мы все-таки [на коронавирусное плато] или мы будем еще какое-то время подрастать", - оценила чиновница ситуацию в эфире телеканала "Россия 1".

Дата окончания режима обязательной самоизоляции - 30 апреля - выбрана не случайно, подчеркнула Голикова. Именно за этот период пройдут два цикла по 14 дней, после которых появится возможность установить, возымела ли данная мера "успех".

Согласно последней статистике, сегодня, 12 апреля, в РФ был установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки опасную инфекцию выявили у 2186 россиян. Общее число зараженных достигло отметки 15770.