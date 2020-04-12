Чиновники попросили не связывать высадку 1488 цветов в Ульяновске с Днем Победы

Администрация Ульяновска возмущена тем, как некоторые СМИ трактовали новость о высадке в городе 1488 цветов: чиновники призывают СМИ "внимательнее проверять информацию и не спекулировать на истории".

Напомним, 9 апреля на сайте городской управы появился пресс-релиз о планах по предстоящему благоустройству населенного пункта. В частности, в заметке присутствует комментарий главы Ульяновская Сергея Панчина, который выглядит следующим образом:

"В этом году две знаменательные юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. В этом году на территории города планируем высадить порядка 1488 кустарников".

После выхода публикации ряд СМИ - в том числе, Tjournal и Lenta.ru - "дали старт" новости о том, что 1488 цветов высадят именно к предстоящему Дню Победы.

Накануне ульяновские чиновники выпустили ещё один релиз, в котором указали на фактическую ошибку обозначенных медиаресурсов: 1488 кустарников, подчеркнули в администрации, будут высажены на протяжении всего года, а не одномоментно.

"Вырванные данные из контекста получили вольную трактовку ряда недобросовестных представителей СМИ. Попытки таким образом сделать "сенсацию" вызывают недоумение", - негодуют работники администрации.