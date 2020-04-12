Возмущенные мундепы просят министров и Беглова наказать организаторов репетиции парада Победы

Петербургские муниципалы обратились к российскому правительству и градоначальнику Александру Беглову с призывом привлечь к ответственности лиц, организовавших репетицию военного парада Победы в Левашово. Требование отображено в открытом письме, под котором оставили подписи 13 мундепов. Народные избранники уверены, что организаторы действа нарушили предписание Смольного, в котором изложены меры по противодействию распространению инфекции, вызванной вирусом COVID-19.

В своем обращении к властям депутаты упоминают заметку журналиста "Эха Москвы", в которой сообщается, что 10 апреля на военном аэродроме в Левашово состоялась репетиция парада с участием около 2 тысяч военнослужащих. К новости приложена подтверждающая написанное фотография: на ней видно, что у участников действа отсутствуют средства индивидуальной защиты.

Согласно постановлению Смольного, до 30 апреля в городе на Неве запрещено проведение любых массовых мероприятий.

В связи с этим, уверены муниципалы, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минобороны Сергей Шойгу и премьер Михаил Мишустин обязаны привлечь организаторов репетиции к ответственности.

"Мы считаем, что проведение парадов и других массовых шествий граждан ко Дню Победы в сложившейся эпидемиологической обстановке крайне опасно. Перенос празднования на более поздний срок позволит избежать резкого роста новых случаев заболевания и переполнения больниц. Это спасет множество жизней. Ведь именно за жизнь и боролись наши прадеды на войне", - манифестируют авторы обращения, текст которого приводит "Фонтанка".

Под письмом подписались Полина Сизова, Артем Голев, Алексей Каленов и Максим Халимовский из МО "Малая Охта", Татьяна Муковникова (МО "Остров Декабристов"), Валерия Наумова (МО "Васильевский"), Андрей Федяев (МО "Васильевский"), Анна Киселева (МО "Смольнинское"), Андрей Моисейкин (МО "Дворцовый округ"), Виталий Боварь (МО "Владимирский округ"), Алексей Воробьев (МО "Московская застава"), Александр Кузнецов (МО "Южно-Приморский") и Евгений Гусаров (МО "Семеновский").

Следует добавить, что подготовка к проведению парада, проходящая на территории воинских частей, находится вне юрисдикции гражданской власти.

Ранее о возможном переносе парада ранее извещали близкие к аппарату главы государства источники РБК, отмечая, что новой датой может стать 2 сентября.

При этом в самом Кремле заявляли, что шествие по Красной площади пройдет вовремя: военные вовсю готовятся к процессии.

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