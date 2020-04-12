В Карелии активисты восстановили обелиск бойцу-красноармейцу, но вместо благодарности получили штраф

Петрозаводские активисты, защищающие парк "Каменный Бор" от застройки, на свои деньги восстановили обелиск бойцу-красноармейцу Якову Степанову, однако на торжественное переоткрытие приехали правоохранители и выписали всем участникам мероприятия протоколы за "нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (ч. 2, ст 6.3 КоАП).

По обозначенной, недавно введенной, статье, напомним, рядовых граждан наказывают штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.

Как поделились активисты с "Северо-Запад. МБХ медиа", изначально памятник Степанову был разрушен строительной компанией, которая намеревалась возвести на территории зеленой зоны детский сад.

На данный момент местная прокуратура уже выявила факт самовольного захвата 6 соток парка, однако разбирательство продолжается.