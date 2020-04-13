Компанию, строящую дорогу в обход Красного Села, оштрафовали за сброс отходов в Дудергофку

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора решило наказать компанию ЗАО "АБЗ-Дорстрой", возводящую дорогу в обход Красного Села, за нелегитимный самовольный сброс отходов в реку Дудергофку, информирует пресс-служба ведомства.

Инспекторы изучили обращение местного жителя, заметившего, что в водный объект сбрасывают грязь с находящейся рядом стройплощадки. В ходе рейда была обнаружена труба, действительно ведущая к месту стройки: через неё отходы и попадали реку.

Компания не оформляла право пользования водным объектом для организации сброса сточных вод в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за данную "провинность" предусмотрена ст. 7.6 КоАП РФ.

По итогам проверки ЗАО "АБЗ-Дорстрой" был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, кроме того, компанию обязали в ближайшее время устранить все нарушения.